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Spor

Okan Kocuk açıklaması: Bir noktaya gelemedik

GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Galatasaray'a geri dönmesi gündemde olan Okan Kocuk ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

28 Ocak 2022 Cuma 09:28 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 09:28
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Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yayınlanan Muhabir Masası programına katılan Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Karadeniz ekibinde kiralık olarak forma giyen Okan Kocuk'un devre arasında Galatasaray 'a dönüp dönmeyeceği ile ilgili konuştu.

Hakan Karaahmet'in Okan Kocuk açıklaması şu şekilde:

"Okan Kocuk konusu bizim tarafımızdan kapandı ama Galatasaray ile irtibatımız sürüyor. Süreç devam ediyor. Bir noktaya henüz gelemedik. Biz Okan ile yollarımızı ayırmak istemiyoruz ama Galatasaray tarafımıza zaman zaman görüşümüzü soruyorlar. Okan zaten sezonu tamamladıktan sonra Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek. Biz Galatasaray'a diyoruz ki; bize teklif edeceğiniz futbolcular içerisinde teknik ekibimizin kabul edeceği futbolcular olursa bu durum konuşulabilir. Bazı isimler gitti, geldi ancak henüz net bir durum konuşulmadı."

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