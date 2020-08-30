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Spor

Okan Kocuk, ayrılmak istediğini Galatasaray'a iletti

Galatasaray'ın file bekçilerinden Okan Kocuk, Fatih Öztürk transferi sonrası yönetime ayrılmak istediğini belirttiği iddia edildi.

30 Ağustos 2020 Pazar 18:31 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 18:31
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Galatasaray'da Fatih Öztürk'ün gelişiyle bir anda 3. kaleci konumuna düşten Okan Kocuk, teknik heyetle bir görüşme gerçekleştirdi ve ayrılık talebini iletti.

25 yaşındaki file bekçisi, takımdan ayrılma isteğini teknik heyete bildirdi ve oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini söyledi.

KİM DAHA İYİYSE O OYNAR

25 yaşındaki file bekçisinden acele bir karar vermemesini öğütleyen teknik heyet, Fatih'in birinci kaleci olmadığını ve kim daha iyiyse onun oynayacağını bildirdi.

Geçtiğimiz sezon Muslera'nın sakatlığının ardından kaleyi devralan Okan Kocuk, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 13 maça çıktı. Genç kaleci bu maçlarda kalesinde 24 gol gördü.

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