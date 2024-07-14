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Spor

Okan Kocuk: Fikstürün avantajı ya da dezavantajı yok

Hazırlıklarına devam eden Samsunspor'un deneyimli kalecisi Okan Kocuk yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu.

AA14 Temmuz 2024 Pazar 12:22 - Güncelleme:
Okan Kocuk: Fikstürün avantajı ya da dezavantajı yok
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un kaleci Okan Kocuk, yeni sezonda daha iyi bir takım olacaklarına inanıyor.

Sezon hazırlıklarını Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren kırmızı-beyazlı ekibin deneyimli file bekçisi Okan Kocuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlık kampında her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

Yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayan Kocuk, "Sezona hazır olabilmek için kamp süresini verimli geçirmek istiyoruz. Takımda aile havası var. Takımın büyük çoğunluğu geçen sezondan birlikte olduğumuz arkadaşlar. Kadroya altyapıdan dahil olan arkadaşlarımız da ellerinden geleni yapıyorlar." dedi.

Kocuk, Samsunspor'un transfer tahtasının kapalı olmasının hem avantajlı hem de dezavantajı yönlerinin bulunduğunu, bu durumun sonuçlarını zamanın göstereceğini belirtti.

Yeni bir teknik direktörle sezona hazırlandıklarını anımsatan Kocuk, şunları kaydetti:

"Lig fikstürü çekildi. Fikstürün bizim için avantajı ya da dezavantajı yok. Sahada yapacağımız iş kadar iyi ya da kötü olacak. Biz iç sahada taraftarımızın yanında her zaman çok iyi mücadele ettik. Bu sene de böyle olacağını düşünüyorum. Bu sezon geçen seneden daha iyi bir Samsunspor izlettireceğiz. Taraftarımız bizi geçen sezon muhteşem destekledi. Türkiye'deki seyirci sayısında belki de büyük takımlardan sonra Samsunspor geliyor. Bu sene de onlara çok ihtiyacımız olacak. Onlar bizim itici gücümüz. Onları ilk maçımız olan Beşiktaş karşılaşmasında yerlerinde görmek istiyoruz."

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