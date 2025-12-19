Okan Kocuk: Gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz

İSTANBUL 14°C / 7°C
Spor

Konferans Ligi 6. hafta maçında deplasmanda Mainz ile karşılaşan Samsunspor, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak ilk 8'e adını yazdıramadı. Yoluna play-off'larda devam edecek olan kırmızı-beyazlı ekipte kaleci Okan Kocuk, maçın ardından konuştu.

19 Aralık 2025 Cuma 09:35
UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Mainz ile karşılaşan Samsunspor sahadan 2-0 mağlup ayrılarak ilk 8'e adını yazdıramadı. 12. sırada lig aşamasını tamamlayan kırmızı-beyazlılar son 16 turunda play-off'larda yoluna devam edecek.

Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunun Okan Kocuk, "İyi başladığımız bir Avrupa macerasında bugün kaybettiğimiz için üzgünüz. Burada kazanıp ilk 8'e kalmak istiyorduk. Zaman zaman iyi dönemler geçirdik, kötü oynadığımız dönemler oldu. Kaybetmek istemiyorduk. Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Play-off'larda yolumuza devam ediyoruz. Avrupa maceramıza orada kazanıp en iyi şekilde en üst aşamaya kadar gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip Samsunspor'a ve Samsun şehrine yakışan mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Umarım play-off'larda daha güzel günler bizi bekler" dedi.

