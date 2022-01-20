Okan Kocuk penaltı kurtarışında son 8 yılın en iyisi

DHA 20 Ocak 2022 Perşembe 17:34 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 17:34

Spor Toto Süper Ligi Ahmet Çalık Sezonu'nun 22'nci haftasında Trabzon'da oynanan Trabzonspor-GZT Giresunspor maçına yeşil beyazlı ekibin kalecisi Okan Kocuk, damga vurdu. Bonservisi Galatasaray'da olan ve Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Okan, 1-1 devam eden maçın son anlarda kurtardığı penaltıyla bu sezonki 4'üncü penaltısını kurtardı. Bu sezon 6 penaltı atışından 4'ünü kurtaran Okun Kocuk, kariyerinde çıktığı 133 maçta 12 kez penaltı kurtararak en iyi yüzdeyi yakaladı.

Okan Kocuk, 2021-2022 sezonunda Galatasaray'da Diagne, Göztepe'de Tijanic, Altay'da Paixao ve Trabzonspor'da Bakasetas'ın penaltı atışlarında kalesini gole kapattı. Okan Kocuk, böylece, 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig sezonunda en fazla penaltı kurtaran kaleciler arasına girdi. Giresunspor file bekçisi Okan Kocuk, kalesine gelen son 24 şutun 20'sini kurtarırken Trabzonspor karşısında ise 8 kaleyi bulan şutta gole izin vermedi.

"İLKER AVCIBAY İLE MAÇTAN ÖNCE ÇALIŞIYORUZ"

Trabzonspor maçında üst üste kurtardığı iki penaltı ile maça damga vuran kaleci Okan, her maç öncesi kaleci antrenörü İlker Avcıbay ile karşılaşacakları takımların penaltı atışlarıyla ilgili çalıştıklarını söyledi. Dün akşam oynanan Trabzonspor maçı öncesinde İlker Avcıbay'ın penaltıların nerelere atılacağını gösterdiğini aktaran Okan Kocuk, "Bizim kaleci antrenörümüz İlker Avcıbay. Maçtan önce onunla bakıyoruz. İlker Avcıbay nereye vuracağını bana gösterdi. İlkinde ortaya vurdu, ayağımla çıkardım. Tekrar atacağını düşünüyordum. Bu seferde sağa atmayacağını düşündüm. Diğer tarafa atladım ve çıkardım" dedi.

Kaleci Okan, takımın başarısı için bundan sonra da elinden geleni yapacağını ifade ederek, Giresunspor'da mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.