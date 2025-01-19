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Spor

Okan Kocuk: Yanımıza yaklaştırmadık

Samsunspor forması giyen Okan Kocuk 0-0 sona eren Beşiktaş maçının ardından konuştu. Kocuk 'İlk yarı ortada giden bir maçtı. Gol atanın kazanabileceği bir maçtı. Karttan sonra doğal olarak kontrolü onlara verdik' dedi.

Haber Merkezi19 Ocak 2025 Pazar 01:42 - Güncelleme:
Okan Kocuk: Yanımıza yaklaştırmadık
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Samsunspor'da Okan Kocuk, Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Okan Kocuk, "İlk yarı ortada giden bir maçtı. Gol atanın kazanabileceği bir maçtı. Karttan sonra doğal olarak kontrolü onlara verdik. Şans da bulduk ama olmadı. Beşiktaş ne olursa olsun Beşiktaş'tır. Takım olarak iyi bir puan oldu. Beşiktaş'ı kendimize yaklaştırmadık." dedi.

Okan Kocuk, kendi performansı için, "Takım olarak iyi savunma yapıyoruz. Kendi performansımdan çok memnunum bugün, umarım böyle devam edebilirim." sözlerini sarf etti.

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