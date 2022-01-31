Okan Kocuk'tan Galatasaray açıklaması

31 Ocak 2022 Pazartesi 07:17 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 07:17

Galatasaray 'dan Giresunspor'a kiralık giden Okan Kocuk, Sarı Kırmızılılar'a daha güçlü dönmek istediğini açıkladı.

Giresunspor'da kiralık forma giyen file bekçisi TRT Spor'a verdiği röportajda "Giresunspor için için %100'ümü vermek istiyorum. Galatasaray'a daha güçlü dönmek için sezon başında kiralık olarak gitmek istedim. İnsanlara kendimi kanıtlamak için. Ligde ben de varım demek için kiralık gitmek istedim. Milli takıma seçilmek en önemli hedeflerimden biri. Yurt dışında oynama hedefim de var ama önceliğim Galatasaray." dedi.