Okan Kocuk'tan penaltı açıklaması: Tekrarlandı, onu da çıkardım

19 Ocak 2022 Çarşamba 22:36 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 22:36

Giresunspor'un Trabzonspor ile oynadığı maçta iki penaltı kurtaran Okan Kocuk, karşılaşma sonrası konuştu.

Penaltı anlarıyla ilgili açıklama yapan Okan Kocuk, "Penaltı olduğunda üzüldüm. Gerçekten sahada çok iyi bir performans gösterdi arkadaşlarım. Çok eksik geldik aslında buraya. Cezalımız, Afrika Kupası'na gidenler... Oyuncu değişikliğini bile zor yapıyoruz. Takım bugün sahada varını yoğunu koydu. Belki 3 puanı da hak ettik. Penaltı olunca üzüldüm. Çıkardım penaltıyı, sonra Alper hoca dedi ki sizden erken giren birisi var. Tekrarlandı, onu da çıkardım." dedi.

Okan Kocuk ayrıca, "Bizim kaleci antrenörümüz İlker Avcıbay. Maçtan önce onla bakıyoruz. Nereye vuracağını bana gösterdi. İlkinde ortaya vurdu, ayağımla çıkardım. Tekrar atacağını düşünüyordum. Bu sefer sağa atmayacağını düşündüm. Diğer tarafa atladım ve çıkardım." ifadelerini kullandı.