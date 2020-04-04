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Spor

Okay Yokuş'dan Galatasaray açıklaması

İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo forması giyen ve ismi Galatasaray ile anılan milli futbolcu Okay Yokuşlu, açıklamalarda bulundu. Okay, şu an için Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini söyledi.

04 Nisan 2020 Cumartesi 10:40 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 10:54
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Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İspanya'da Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu, "Kulübün verdiği program dahilinde antrenmanlara evde devam ediyorum." dedi.

Messi'nin marke edilmesi zor biri olduğunu vurgulayan Okay Yokuşlu, "Buraya geldiğimden itibaren İspanya'daki futbolcular ve kulüplerin Messi'ye saygısı var. Herkes çok büyük saygı duyuyor. Çok büyük bir yetenek. Futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri. Ona karşı oynarken önlemler alıyorsunuz tabi. Bizim maçımızda gol atmıştı. Marke etmesi çok zor bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN İÇİN TÜRKİYE'YE DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Süper Lig'den Galatasaray'la ismi anılan Okay Yokuşlu Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği ile ilgili de konuştu.

"Hedeflerime doğru ilerliyorum" diyen milli oyuncu, "Celta Vigo'da olmaktan dolayı memnunum. Şu an için gündemde böyle bir şey yok. Gelecek için konuşmak zor ama şu an için mutluyum. Tek temennim ligin tekrar başlaması" şeklinde konuştu. (TRT Spor)

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