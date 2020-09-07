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Spor

Okay Yokuşlu Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu ile her konuda anlaştı. 1.5 milyon euro kiralama bedeli isteyen İspanyol kulüp ikna edildikten sonra Okay imza için İstanbul'a gelecek.

DHA07 Eylül 2020 Pazartesi 21:14 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 21:27
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Orta saha oyuncusu ile her konuda anlaşmaya varan sarı kırmızılı ekip, oyuncunun kulübü Celta Vigo'yu da ikna etmeye çalışıyor. Okay Yokuşlu'nun yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giymeye çok yakın olduğu öğrenilirken, İspanyol ekibinin yaklaşık 1.5 milyon Euro kiralama bedeli istemesi nedeniyle Galatasaray yönetimi fiyat düşürmek için yoğun çaba harcıyor.

Galatasaray Kulübü, kiralama bedelini düşürmek ve satın alma opsiyonu eklemek için Celta Vigo'yu ikna etmeye çalışırken, transferin 2-3 gün içinde resmen tamamlanması ve Okay Yokuşlu'nun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

26 yaşındaki milli futbolcu, Trabzonspor’dan Celta Vigo'ya 6 milyon Euro'luk bonservisle transfer olmuştu.

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