Okay Yokuşlu İngiltere'yi salladı! ''Ligin en iyisi...''

İngiltere Championship takımı West Bromwich Albion'da forma giyen Okay Yokuşlu, Preston North End maçındaki başarılı oyunuyla gündem oldu. West Bromwich'in 2-0 kazandığı maçta goller Okay'dan gelirken, Türk futbolcu İngiliz basınında övgüleri topladı.

İngiltere Championship'e çok kötü bir başlangıç yapan ve 17 haftada sadece iki galibiyet alabilen West Bromwich, son 8 maçında ise 7 kez kazandı ve üst sıralara doğru tırmanarak play-off için iddialı konuma geldi. Okay Yokuşlu ise takımının yükselen form grafiğinde en büyük pay sahiplerinden birisi oldu.

"OKAY YOKUŞLU'NUN GOLÜ NEFES KESİCİYDİ"

Birmingham Mail'de Türk futbolcunun Preston North End maçındaki performansı için "Okay Yokuşlu her yarıda birer gol attı. Özellikle ilki nefes kesiciydi." yorumu yapıldı.

"CHAMPİONSHİP'İN EN İYİ ORTA SAHA OYUNCUSU"

Haberde, 28 yaşındaki futbolcunun Championship'in en iyi orta saha oyuncusu olduğu ileri sürülürken, "West Bromwich'in ligin en iyi orta saha oyuncusuna sahip olduğuna dair güçlü argümanlar var. Yokuşlu, 3 gün önce Bristol City maçında burada olduğundan tartışmasız daha iyiydi ancak birkaç gün içinde üst seviye performansları bir araya getirdi." ifadeleri kullanıldı.

"HAZIRLIK KAMPINI KAÇIRMASINA RAĞMEN..."

Tecrübeli futbolcunun sezon öncesi yaz kampını kaçırmasına rağmen kendisini hazırlamak için hızlı davrandığı vurgulanırken, daha önce West Bromwich'te kiralık olarak forma giydiği için bu kulüpte nelerle karşılaşacağını bildiği belirtildi.

"OKAY YOKUŞLU ZORU BAŞARDI"

Okay'ın Championship'in zorlu fikstüründen başarıyla çıktığı ifade edilerek "Sezonun en yoğun olduğu dönemde, fikstür tıkanıp maçlar peş peşe gelirken, Yokuşlu zoru başardı." yorumu yapıldı.

22 MAÇTA 3 GOL

Bu sezon West Bromwich formasıyla 22 resmi maça çıkan Türk orta saha oyuncusu, 1550 dakika sahada kalırken 3 kez fileleri sarstı.

Star Gazetesi