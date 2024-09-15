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Spor

Okay Yokuşlu: Kimse 90 dakika defans yapmak istemez

Trabzonspor'un Beşiktaş ile 1-1 kaldığı maçta bordo-mavililerin golünü atan Okay Yokuşlu açıklamalarda bulundu.

15 Eylül 2024 Pazar 23:40 - Güncelleme:
Okay Yokuşlu: Kimse 90 dakika defans yapmak istemez
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Trabzonspor'un Beşiktaş ile 1-1 kaldığı maçta bordo-mavililerin golünü atan Okay Yokuşlu açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Okay Yokuşlu "Zor bir maç oldu bizim için. Bugünü böyle hayal etmemiştik. Hayalimizde olan ilk dakikadan itibaren baskıyla fırsat yaratmaktı. İlk 10 dakika bunu başardık. İştahımız yerindeydi. Maalesef çok erken kırmızı karttan sonra maçın seyri değişti. Uzun süre 10 kişi oynadık. Biraz daha kendinizi ekonomik kullanmak istiyorsunuz. Birbirimize yakın durup savunmaya çalıştık." dedi.

Okay Yokuşlu ayrıca "Oynadığımız oyundan tatmin olduk desem yalan olur. Hiç kimse 90 dakika defans yapmak istemez. Bugünün önemli tarafı takım olarak savaşmamız. Umarım önümüzdeki maçlar galibiyeti alacağımız maçlar olur." ifadelerini kullandı.

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