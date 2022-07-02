Okay Yokuşlu Süper Lig'e dönüyor

Eksik bölgelere yapılacak nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, operasyon için düğmeye bastı. Listesinde birçok isim bulunan Kara-Kartal, transferde yerli isimlere ayrı bir önem veriyor.

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OKAY YOKUŞLU CELTA VIGO'DAN AYRILDI

Fotomaç'ın haberine göre; yapılacak transferlerle iddiasını konuşturmak isteyen yönetim, milli yıldız Okay Yokuşlu'ya kanca attı. Geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Okay Yokuşlu, kulübü Celta Vigo ile olan sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini açıkladı.

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ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞI YENİ GÖRÜŞME!

Orta saha ve stoperde de görev yapabilen 28 yaşındaki oyuncu için Beşiktaşlı yetkililer ilk girişimlerini yaptı. Oyuncunun kendisi ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirilen siyah-beyazlıların, önümüzdeki hafta başında yeniden görüşme yaparak Okay'ın Beşiktaş forması giymesi için masaya oturacaklar.

11 MAÇTA 1 ASİST

Milli oyuncu, geçtiğimiz sezon Getafe'de kiralık olarak oynadığı 11 maçta 1 asiste imza attı.