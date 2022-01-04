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Spor

Okay Yokuşlu transferde kararını verdi

Galatasaray'ın transferi adına temaslarda bulunduğu Celta Vigo forması giyen millî oyuncu Okay Yokuşlu'nun Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmadığı belirtilirken kendisiyle Bordeaux ve Fulham'ın ilgilendiği ifade edildi.

4 Ocak 2022 Salı 14:30 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 14:30
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Orta sahaya takviye arayışlarını sürdüren Galatasaray, Celta Vigo'dan ayrılması beklenen millî oyuncu Okay Yokuşlu ile ilgileniyordu. Fakat Okay Yokuşlu'nun Türkiye'ye dönmeyi henüz düşünmediği iddia edildi.

Foot Mercato'dan Sebastian Denis'in haberine göre Galatasaray, Okay Yokuşlu ile ilgileniyor fakat millî oyuncu henüz Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmıyor.

BORDEAUX VE FULHAM TRANSFERDE ISRARCI

Celta Vigo'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Okay Yokuşlu için Fransız ekibi Bordeaux görüşmelerde bulunuyor. Bordeaux'nun yanı sıra ise Championship'te Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren Fulham da Okay'ın peşinde... Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de West Bromwich forması giyen Okay için devreye giren Fulham, zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifiyle Celta Vigo'nun kapısını çalmış durumda.

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