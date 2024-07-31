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Spor

Okay Yokuşlu yeniden Trabzonspor'da! Maliyeti belli oldu

Trabzonspor, Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. 30 yaşındaki oyuncu için West Bromwich'e 1.650.000 euro bonservis bedeli ödenecek.

31 Temmuz 2024 Çarşamba 21:40 - Güncelleme:
Okay Yokuşlu yeniden Trabzonspor'da! Maliyeti belli oldu
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Trabzonspor, Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Okay Yokuşlu'nun Kulübümüze kesin transferi konusunda, West Bromwich ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; West Bromwich'e sözleşme fesih bedeli olarak 1.650.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir" denildi.

MAAŞI DA BELLİ OLDU

"Profesyonel futbolcu Okay Yokuşlu ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;2024/2025 Futbol sezonunda 46.037.500.-TL garanti ücret,2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL garanti ücret,2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL garanti ücret ödenecektir.Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL garanti ücret ödenecektir.Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır.Kamuoyuna duyurulur."

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