İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7613
  • EURO
    15,6191
  • ALTIN
    789.345
  • BIST100
    2038.67
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okay Yokuşlu'dan sürpriz karar! Süper Lig'e dönüyor
Spor

Okay Yokuşlu'dan sürpriz karar! Süper Lig'e dönüyor

Celta Vigo'da forma şansı bulamayan Okay Yokuşlu, Türkiye'ye dönmeme kararını gözden geçirdi ve Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

Fanatik12 Aralık 2021 Pazar 08:53 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 08:53
ABONE OL

Ara transferde kadrosuna 6 numara takviyesi yapmaya hazırlanan Galatasaray, bir taraftan da yerli rotasyonunu güçlendirmenin hesapları içinde. Bu doğrultuda gündeme gelen fırsat transferlerinden biri de Okay Yokuşlu oldu.

Geçen sezonun ikinci yarısını Premier Lig'de geçiren ve başarılı bir grafik çizen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Celta Vigo'da forma şansı bulamıyor. Türk Milli Takımı'ndaki yerini de kaybeden Okay, bir an önce İspanya'dan ayrılarak yeniden istikrar yakalamak istiyor.

Tam da böyle bir dönemde Sarı-Kırmızılılar'ın transfer için devreye girmesi üzerine Okay, Türkiye'ye dönmeme kararını gözden geçirdi ve Aslan'a yeşil ışık yaktı.

'EĞER FORMUNU YAKALARSA'

Galatasaray Yönetimi, önümüzdeki yıl sözleşmesi bitecek olan ve kadroda düşünülmeyen Okay'ı, çok uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katmayı hedefliyor. Kulübe yakın kaynaklar, bu operasyonun 2.5-3 milyon Euro'luk bir bedelle bitebileceğini ifade ediyor.

Hücum bölgesine çok sayıda yabancı takviyesi yapmaya hazırlanan Sarı- Kırmızılılar, ligdeki yerli kuralında sıkıntı yaşamamak adına Türk oyuncuları da gözüne kestirmiş durumda.

Aslan'ın hocası Fatih Terim, Okay'ın formunu bulması durumunda defansif orta saha probleminin tamamen çözüleceği inancına sahip.

Bu sezon İspanya Ligi'nde sadece 32 dakika sahada kalan Okay, ön libero arayan Galatasaray'ın gündemine bir fırsat transferi olarak geldi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.