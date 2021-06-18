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Spor

Okay Yokuşlu'ya dünyaca ünlü hoca talip oldu! Transfer...

Geçtiğimiz sezonu West Bromwich Albion'da kiralık olarak geçiren Okay Yokuşlu'ya dünyaca ünlü hoca Marcelo Bielsa talip oldu. Leeds United'ı çalıştıran hoca Okay Yokuşlu'yu takımına kazandırmak için girişimlere başladı.

Star.com.tr18 Haziran 2021 Cuma 23:31 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 23:33
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Milli futbolcu Okay Yokuşlu geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'da kiralık olarak geçirmişti. Bonservisi İspanya La Liga ekibi Celta Vigo'da bulunan Okay'a dünyaca ünlü hoca Marcelo Bielsa talip oldu. Leeds United'ı çalıştıran Bielsa Okay'ı transfer listesine ekledi ve kadroya katma çalışmalarına başladı. İngiliz medyasından footballfancast'in duyurduğu haberde Okay'ın bu yaz transferinde Leeds United'a çok yakın olduğu iddia edildi.

PREMIER LİG'DE BEĞENİ TOPLADI

Okay Yokuşlu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını West Bromwich'te kiralık olarak geçirmişti. 27 yaşındaki futbolcu, ligde 16 maça çıktı ancak takım bir alt lige düştü. West Brom, ligden düştüğü için yıldız orta saha oyuncusunun bonservisini almaktan vazgeçti.

Star.com.tr

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