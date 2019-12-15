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Okay'dan Galatasaray'a kötü haber

Adı Galatasaray ile anılan Celta Vigo'daki milli futbolcumuz Okay Yokuşlu takımında kalıyor.

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Galatasaray ile görüştüğü ve ara transferde Türkiye’ye döneceği iddia edilen Okay Yokuşlu’ya, İspanyol ekibinin transfer izni vermeyeceği bildirildi. İspanyol basını sakatlıktan çıkan Okay’ın şu an formsuz olduğunu ancak hocasının onu gelecekte oynatacağını iddia etti. Okay, sosyal medya hesaplarından Celta Vigo formalı görüntülerini silmişti.
 
Akşam
 

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