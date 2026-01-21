Okçuluk'ta dünya şampiyonu Kadıköy İmam Hatip Lisesi'nden çıktı

Genç sporcularımız dünya ölçeğinde yapılan müsabakalarda bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyor. Okçuluk ise son dönem Türkiye'nin en çok adından söz ettirdiği branşlardan biri. Son olarak

Fransa'nın Nîmes kentinde düzenlenen Dünya Okçuluk Yarışması'nda U15 kategorisinde Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 8. sınıf öğrencisi Zehranur Adaş, Dünya Şampiyonluğu'na uzandı. Başarısının hiç tesadüfi olmadığını anlatan Adaş'la şampiyonaya hazırlık sürecini ve madalya heyecanını konuştuk.

Öncelikle bize aldığın ödülden bahseder misin? Hangi şampiyonada ve yaş grubunda ödül aldın?

Fransa'nın Nîmes kentinde düzenlenen Dünya Okçuluk Yarışması'nda, U15 yaş kategorisinde mücadele ederek dünya şampiyonu oldum. Türkiye'yi temsil ederek şampiyon olmak benim için hem çok büyük bir gurur hem de uzun süredir verdiğim emeğin karşılığıydı. Ülkemi ve kulübümü bu seviyede temsil edebilmek benim için çok anlamlı.

Bu şampiyonaya ne kadar zamandır hazırlanıyordun?

7 yaşımdan beri lisanslı okçuluk yapıyorum. Şimdiye kadar da Türkiye'de Okçuluk Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu birçok yarışmada Türkiye şampiyonluklarım var. Bu yarışma için de yaklaşık bir yıldır planlı ve yoğun bir şekilde hazırlanıyordum. Fiziksel antrenmanların yanında zihinsel olarak da kendimi hazırlamaya çalıştım.

Branş olarak okçuluğu seçme nedenin nedir?

Abim Ahmet Kerem Adaş da çok başarılı bir okçu. Ben daha 5 yaşındayken onun antrenmanlarını izlemeye giderdim. Annem abimi beklerken bana kulüpte etkinlikler yaptırırdı ama ben hep sporcuları izlerdim. Ok atışlarını görmek beni çok etkilerdi. 7 yaşıma geldiğimde ben de artık okçuluk yapmak istediğimi fark ettim ve bu spora böyle başladım. Okçuluk benim için sadece bir spor değil aynı zamanda kendimi tanıdığım ve geliştirdiğim bir alan oldu.

Bu spor kişiliğine neler kattı?

Okçuluk bana sabırlı olmayı, duygularımı kontrol etmeyi ve hedef koymayı öğretti. Kaybettiğimde yeniden ayağa kalkmayı, kazandığımda ise mütevazı olmayı öğrendim. Kendime olan güvenim bu spor sayesinde çok arttı.

Okçuluk odaklanma gerektiren bir spor. Bu durum eğitim hayatını nasıl etkiliyor?

Aslında olumlu yönde etkiliyor. Okçuluk sayesinde daha iyi odaklanabiliyorum. Ders çalışırken de hedef belirlemeyi ve dikkatimi toplamayı öğrendim. Bu da sınavlara hazırlanırken bana avantaj sağlıyor.

Hem okul hem sporu birlikte nasıl yürütüyorsun?

Zaman planlaması yaparak ilerliyorum. Okuldan sonra antrenmanlarımı aksatmamaya çalışıyorum, antrenman olmayan günlerde ise derslerime ağırlık veriyorum. Disiplinli olursam ikisinin de birlikte yürüyebileceğini gördüm.

Ailen ve antranörlerin bu süreçte nasıl bir rol oynuyor? Derslerin aksayacağını düşünenler oldu mu?

Ailem ve antrenörlerim her zaman en büyük destekçilerim oldu. Biz okçuluğa ailecek gönül verdik. LGS'ye hazırlandığım için ailemin ilk başlarda endişeleri olsa da hem okulumu hem de sporu dengeli şekilde yürütebildiğimi görünce bana daha çok güvendiler. Bu başarıda bende çok emeği olan Fokus Okçuluk'taki antrenörlerim Büşra Arslan ve Orhan Çetin hocalarıma bana inandıkları ve verdikleri emekler için yürekten teşekkür ediyorum.

Okçulukta rol modelin var mı? Kariyer planın nedir?

Dünya çapındaki başarılı okçuları benim için büyük bir ilham kaynağı. Uzun vadede ülkemi uluslararası arenada temsil eden milli sporcu olmak ve bayrağımızı daha çok kürsüde görmek istiyorum. Aynı zamanda eğitim hayatımı da en iyi şekilde tamamlamayı hedefliyorum. Hedeflerime adım adım ilerlemeyi planlıyorum.

Bu sporu yapmak isteyenlere ne tavsiye edersin?

Okçuluk hem bedenimizi hem de zihnimizi güçlendiriyor. Sabırlı olmayı, odaklanmayı ve kendimize güvenmeyi öğretiyor. Ata sporumuz olduğu için kültürümüzü de tanımamıza yardımcı oluyor. Bu sporu yapmak isteyenler öncelikle kendilerine inansınlar. İlk başta zorlanabilirler ama vazgeçmezlerse mutlaka karşılığını alırlar. En önemlisi de bu sporu severek yapsınlar.