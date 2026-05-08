Oklahoma City, seriyi 2-0'a getirdi! LeBron James tarihe geçti

NBA'de heyecan yarı final karşılaşmalarıyla devam etti. Doğu Konferansı'nda Detroit Pistons evinde karşı karşıya geldiği Cleveland Cavaliers'ı 107-97'lik skorla yendi ve seriyi 2-0 yaptı. Detroit'te Cade Cunningham 25 sayı, 10 asistle double double yaparken, Tobias Harris 21 sayı ve Duncan Robinson da 17 sayıyla müsabakayı tamamladı. Cleveland'da ise Donovan Mitchell 31 sayı, Jarrett Allen da 22 sayı kaydetti.

OKLAHOMA CITY SERİYİ 2-0'A GETİRDİ

Batı Konferansı'nda Oklahoma City Thunder konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 125-107'lik skorla mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi. Oklahoma'da Chet Holmgren ile Shai Gilgeous Alexander 22'şer sayı, Ajay Mitchell da 20 sayıyla galibiyetle önemli rol oynadı. Lakers'ta ise Austin Reaves 31 sayı, LeBron James 23 sayıyla mücadele etti.

Öte yandan Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, NBA tarihinde play-off'larda 300 maça çıkan ilk basketbolcu oldu.