İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2026 Cuma / 22 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3677
  • EURO
    53,3225
  • ALTIN
    6867.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Oklahoma City, seriyi 2-0'a getirdi! LeBron James tarihe geçti
Spor

Oklahoma City, seriyi 2-0'a getirdi! LeBron James tarihe geçti

NBA'de Batı Konferansı yarı finalinde Oklahoma City Thunder evinde Los Angeles Lakers'ı 125-107 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı.

IHA8 Mayıs 2026 Cuma 10:31 - Güncelleme:
Oklahoma City, seriyi 2-0'a getirdi! LeBron James tarihe geçti
ABONE OL

NBA'de heyecan yarı final karşılaşmalarıyla devam etti. Doğu Konferansı'nda Detroit Pistons evinde karşı karşıya geldiği Cleveland Cavaliers'ı 107-97'lik skorla yendi ve seriyi 2-0 yaptı. Detroit'te Cade Cunningham 25 sayı, 10 asistle double double yaparken, Tobias Harris 21 sayı ve Duncan Robinson da 17 sayıyla müsabakayı tamamladı. Cleveland'da ise Donovan Mitchell 31 sayı, Jarrett Allen da 22 sayı kaydetti.

OKLAHOMA CITY SERİYİ 2-0'A GETİRDİ

Batı Konferansı'nda Oklahoma City Thunder konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 125-107'lik skorla mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi. Oklahoma'da Chet Holmgren ile Shai Gilgeous Alexander 22'şer sayı, Ajay Mitchell da 20 sayıyla galibiyetle önemli rol oynadı. Lakers'ta ise Austin Reaves 31 sayı, LeBron James 23 sayıyla mücadele etti.

Öte yandan Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, NBA tarihinde play-off'larda 300 maça çıkan ilk basketbolcu oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayrampaşa'da 7 milyonluk vurgun: Altın dolu kasayı böyle çaldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.