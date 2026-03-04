İSTANBUL 14°C / 2°C
Spor

Oklahoma City Thunder, deplasmanda Bulls'u devirdi

NBA nefes kesen maçlar devam ediyor. Oklahoma City Thunder, deplasmanda Chicago Bulls'u 116-108 yendi.

4 Mart 2026 Çarşamba 10:24
Oklahoma City Thunder, deplasmanda Bulls'u devirdi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, deplasmanda Chicago Bulls'u 116-108 mağlup etti.

United Center'da oynanan maçta, Jared McCain 20, Isaiah Joe 19 sayıyla konuk takımın en skorer isimleri oldu.

Shai Gilgeous-Alexander'ın tedbir amaçlı dinlendirildiği Thunder'da, Aaron Wiggins 18 sayı, Jaylin Williams 17 sayı, 16 ribaunt, Chet Holmgren 12 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Bulls'ta ise Collin Sexton 20 sayı, Guerschon Yabusele 18 sayı, 12 ribaunt, Tre Jones 15 sayıyla oynadı.

LAKERS, SAHASINDA PELİCANS'I YENDİ

Los Angeles Lakers, sahasında ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 110-101 mağlup etti.

Lakers'ta Luka Doncic 27 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, LeBron James 21 sayı, 7 ribaunt, 7 asistlik performans sergiledi.

Pelicans'ta Zion Williamson 24, Trey Murphy 21, Saddiq Bey ise 18 sayı üretti.

