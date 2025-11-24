İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2025 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4375
  • EURO
    49,021
  • ALTIN
    5563.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Oklahoma City Thunder galibiyet serisini 9 maça çıkardı
Spor

Oklahoma City Thunder galibiyet serisini 9 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Portland Trail Blazers'ı 122-95 yendi.

AA24 Kasım 2025 Pazartesi 09:53 - Güncelleme:
Oklahoma City Thunder galibiyet serisini 9 maça çıkardı
ABONE OL

Sezonda tek yenildiği takım Blazers'ı Paycom Center'da ağırlayan Thunder'da, Shai Gilgeous-Alexander, "ilk 3 çeyrekte 37 sayı" atarak galibiyetin mimarı oldu. Maçta 8'de 8 şut isabetiyle oynayan Ajay Mitchell, 20 sayı kaydetti.

Konuk takımda Jerami Grant, 21 sayıyla en skorer oyuncu olurken Deni Avdija, 11 sayıyla maçı tamamladı.

Thunder, galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Blazers, sezondaki 10. yenilgisini yaşadı.

LAKERS, DEPLASMANDA JAZZ'I YENDİ

Los Angeles Lakers, baştan sona çekişmeli geçen maçta deplasmanda Utah Jazz'ı 108-106 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Lakers'ta Luka Doncic 33 sayı, 11 ribaunt, Austin Reaves 22 sayı, 10 ribaunt, LeBron James 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Jazz'da Lauri Markkanen, 20 sayısının 12'sini son çeyrekte atarak maçın kopmasını engelledi. Son saniyede 3 sayılık atışı çemberden dönen Keyonte George, 27 sayı, 8 asistle parkeden ayrıldı.

BRANDON INGRAM, KARİYERİNDE 10 BİN SAYIYA ULAŞTI

Sahasında Brooklyn Nets'i 119-109 yenerek 12'de 11 yapan Toronto Raptors, üst üste 7 galibiyetle son 3 yılın en uzun serisini yakaladı.

Raptors'ta Scottie Barnes, 17 sayıyla en skorer isim oldu. RJ Barrett, sağ dizinde burkulma nedeniyle üçüncü çeyrekte oyundan çıkmadan önce 16 sayı attı.

Brandon Ingram ise kaydettiği 14 sayıyla kariyerinde 10 bin sayıya ulaştı.

Nets'te Tyrese Martin'in 26, Michael Porter Jr'ın 25, Noah Clowney'nin 22 sayılık çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

  • Oklahoma City Thunder
  • Portland Trail Blazers

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.