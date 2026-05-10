Spor

Oklahoma City Thunder, Lakers karşısında durumu 3-0 yaptı

NBA play-off'larında Oklahoma City Thunder, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 131-108 mağlup ederek seriyi 3-0 yaptı.

AA10 Mayıs 2026 Pazar 10:26
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Oklahoma City Thunder, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 131-108 yenerek seriyi 3-0'a getirdi.

Crypto.com Arena'daki Batı Konferansı yarı final serisi üçüncü maçında Lakers'a konuk olan Thunder, Ajay Mitchell'ın 24 sayı, 10 asist ve Shai Gilgeous-Alexander'ın 23 sayı, 9 asistlik performansıyla galibiyete ulaştı.

Lakers'ta ise Rui Hachimura 21, LeBron James 19 ve Luke Kennard 18 sayı üretti.

CAVALİERS İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Cleveland Cavaliers, Rocket Arena'daki Doğu Konferansı yarı final üçüncü karşılaşmasında Detroit Pistons'ı 116-109 yendi ve geride olduğu seride durumu 2-1 yaptı.

Ev sahibi Cavaliers'ta Donovan Mitchell 35 sayı, 10 ribaunt ve James Harden 19 sayı, 7 asistle mücadele etti.

Pistons'ta ise Cade Cunningham'ın 27 sayı, 10 ribaunt, 10 asistlik "triple-double" performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

