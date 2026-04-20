Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns'ı farklı yendi! Seride öne geçti

NBA play-off'ları ilk turunda Oklahoma City Thunder, sahasında konuk ettiği Phoenix Suns'ı 119-84 yenerek seride öne geçti.

AA20 Nisan 2026 Pazartesi 10:39
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Oklahoma City Thunder, sahasında Phoenix Suns'ı 119-84 yenerek seride 1-0 öne geçti.

NBA'de son şampiyon Thunder, Batı Konferansı ilk tur birinci maçında Paycom Center'da ağırladığı Suns'ı 35 sayı farkla mağlup etti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 25, Jalen Williams 22 ve Chet Holmgren 16 sayı kaydetti.

Suns'ta ise Devin Booker 23, Dillon Brooks 18 ve Jalen Green 17 sayı attı.

CELTİCS'TEN 76ERS'A 32 SAYI FARK

Boston Celtics, Doğu Konferansı ilk tur birinci maçında TD Garden'da konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 123-91 yendi.

Seride 1-0 öne geçen Celtics'te Jaylen Brown 26 ve Jayson Tatum 25 sayı üretti.

Tyrese Maxey'nin 21 ve Paul George'un 17 sayısı, 76ers'ın mağlubiyetini engelleyemedi. Milli basketbolcu Adem Bona ise ilk 5'te başlayıp yaklaşık 14 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 3 sayı, 3 ribauntla tamamladı.

Ayrıca Orlando Magic, Detroit Pistons'ı 112-101 ve San Antonio Spurs, Portland Trail Blazers'ı 111-98 yenerek serilerinde 1-0 üstünlük yakaladı.

  • Oklahoma City Thunder
  • Phoenix Suns

ÖNERİLEN VİDEO

Şehrin ortasında başıboş köpek saldırısı: 19 yaşındaki genç canını zor kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

