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Spor

Oklahoma City Thunder, seride durumu eşitledi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Denver Nuggets'ı 149-106 mağlup eden Oklahoma City Thunder, seride durumu 1-1 yaptı.

AA8 Mayıs 2025 Perşembe 10:25 - Güncelleme:
Oklahoma City Thunder, seride durumu eşitledi
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NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın yarı final serisi ikinci maçında Nuggets'ı Paycom Center'da konuk eden Thunder, müsabakayı 43 sayı farkla kazandı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 34 sayı ve 8 asist, Chet Holmgren 15 sayı ve 11 ribaunt, Jalen Williams 17 sayı, Isaiah Hartenstein ve Isaiah Joe de 14'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Nuggets'da Russell Westbrook 19, Nikola Jokic ise 17 sayıyla oynadı.

NEW YORK KNİCKS SERİYİ 2-0 YAPTI

New York Knicks, Doğu Konferansı yarı final ikinci maçında Boston Celtics'i deplasmanda 91-90 yenerek seriyi 2-0 yaptı.

Knicks'te Karl-Anthony Towns, 21 sayı ve 17 ribauntla "double-double" yaparken, Josh Hart 23 sayılık performans gösterdi.

Celtics'te ise Jaylen Brown ve Derrick White'ın 20'şer sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

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