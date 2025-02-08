İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2025 Cumartesi / 10 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9976
  • EURO
    37,232
  • ALTIN
    3308.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Oklahoma City Thunder, seriye bağladı

NBA'de Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, Toronto Raptors'ı 121-109'luk skorla geçerek peş peşe 4. galibiyetini elde etti.

AA8 Şubat 2025 Cumartesi 10:33 - Güncelleme:
Oklahoma City Thunder, seriye bağladı
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Toronto Raptors'ı 121-109 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

NBA'de 7 maç yapıldı. Batı Konferansı lideri Thunder konuk ettiği Raptors'ı 12 sayı farkla yendi.

Thunder'da Jalen Williams 27 sayı, Shai Gilgeous-Alexander 25 sayı kaydetti.

Raptors'ta ise Scottie Barnes, 21 sayı ile maçı tamamladı.

DEVİN BOOKER'DAN 47 SAYI

Batı Konferansı'nda Phoenix Suns konuk ettiği Utah Jazz'ı 135-127 yendi.

Suns'ta Devin Booker, 47 sayı, 11 asist, 6 ribaunt ile maçın yıldızı oldu.

Jazz'da ise John Collins 21 sayı, Lauri Markkanen 20 sayı kaydetti.

ADEM BONA'DAN 2 SAYI

Doğu Konferansı'nda Detroit Pistons konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 125-112 mağlup etti.

Pistons'ta Malik Beasley, 36 sayıyla NBA kariyer rekorunu kırarken Tobias Harris ise 22 sayı ve 9 ribaunt kaydetti.

76ers'ta ise Tyrese Maxey, 27 sayı atarken milli oyuncu Adem Bona 2 sayı, 1 ribaunt ve 1 blok ile oynadı.

Sonuçlar:

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 117-116

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 124-134

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 115-110

Brooklyn Nets-Miami Heat: 102-86

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 125-112

Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors: 121-109

Phoenix Suns-Utah Jazz: 135-127

  • adem bona
  • devin booker

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.