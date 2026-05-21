21 Mayıs 2026 Perşembe / 5 ZilHicce 1447
Oklahoma City Thunder, seriye denge getirdi

NBA'de Oklahoma City Thunder, sahasında San Antonio Spurs'ü konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibini 122-113'lik skorla mağlup ederek seriyi 1-1'e getirdi.

IHA21 Mayıs 2026 Perşembe 09:48 - Güncelleme:
NBA'de Batı Konferansı final serisinde Oklahoma City Thunder evinde San Antonio Spurs'ü 122-113 yenerek seriyi 1-1'e getirdi.

NBA'de heyecan Batı Konferansı final serisiyle devam etti. Oklahoma City Thunder sahasında mücadele ettiği San Antonio Spurs'ü 122-113'lik skorla mağlup etti. Final serisinde ilk galibiyetini elde eden Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 30 sayı, Alex Caruso 17 sayı ve Chet Holmgren de 13 sayıyla oynadı. San Antonio'da ise Stephon Castle 25 sayı, Devin Vassell 22 sayı kaydederken, Victor Wembanyama da 21 sayı, 17 ribaund ile double double yaptı.

