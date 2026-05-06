İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2026 Çarşamba / 20 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2367
  • EURO
    53,1241
  • ALTIN
    6805.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Oklahoma City Thunder ve Detroit Pistons seride öne geçti
Spor

Oklahoma City Thunder ve Detroit Pistons seride öne geçti

NBA play-off'ları devam ediyor. Los Angeles Lakers'ı mağlup eden Oklahoma City Thunder ile Cleveland Cavaliers'ı yenen Detroit Pistons seride öne geçti.

AA6 Mayıs 2026 Çarşamba 10:43 - Güncelleme:
Oklahoma City Thunder ve Detroit Pistons seride öne geçti
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Oklahoma City Thunder konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 108-90 mağlup ederek Batı Konferansı yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

Batı Konferansı yarı finalinde serinin ilk maçında Thunder, Lakers'ı 108-90'lık skorla mağlup etti.

Thunder'da Chet Holmgren 24 sayı ve 12 ribaunt kaydederken Shai Gilgeous-Alexander ve Ajay Mitchell, 18'er sayı kaydetti.

Lakers'ta LeBron James, 27 sayı attı.

PİSTONS, 1-0 ÖNE GEÇTİ

Detroit Pistons, Doğu Konferansı yarı finali serisinin ilk maçında Cleveland Cavaliers'ı 111-101 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

Pistons'ta Cade Cunningham 23, Tobias Harris de 20 sayı kaydetti. Duncan Robinson ise 19 sayı üretti.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 23 sayı, James Harden 22 sayı kaydetti.

  • play off
  • Oklahoma City Thunder

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.