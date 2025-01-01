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Spor

Oklahoma City Thunder'dan 12 maçlık galibiyet serisi

NBA'de normal sezon heyecanı geride bıraktığımız gecede oynanan 6 maçla sürerken Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves'u konuk ettiği maçı 113-105 kazanarak üst üste 12. galibiyetini elde etti.

AA1 Ocak 2025 Çarşamba 11:11 - Güncelleme:
Oklahoma City Thunder'dan 12 maçlık galibiyet serisi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Minnesota Timberwolves'u 113-105 mağlup ederek galibiyet serisini 12 maça çıkardı.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı onferansı lideri Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 113-105 mağlup ederek üst üste 12, toplamda da 27. galibiyetini aldı.

Oklahoma City Thunder'ı zafere 40 sayı üreten Shai Gilgeous-Alexander taşıdı. Minnesota Timberwolves'da da Anthony Edwards, 20 sayı ve 7 ribauntla maçı tamamladı.

CLEVELAND CAVALİERS, PEŞ PEŞE 8. MAÇINI KAZANDI

Konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 122-110 mağlup eden Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, üst üste 8, toplamda da 29. galibiyetini yaşadı.

Cavaliers'da Jarrett Allen, 27 sayı ve 14 ribauntluk performansıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Ayrıca konuk ekipte Donovan Mitchell 26 sayı bulurken, Darius Garland da 14'er sayı ve asistlik performans gösterdi.

Los Angeles Lakers'da ise Austin Reaves'in 35 sayı, 9 ribaunt ve 10 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

BOSTON CELTİCS, TORONTO RAPTORS'I 54 SAYILIK FARKLA YENDİ

Doğu Konferansı'nda ikinci sırada bulunan Celtics, sahasında Raptors'u 125-71 mağlup ederek 24. galibiyetini aldı.

Celtics'te Jayson Tatum, gösterdiği 23 sayı, 8 ribaunt ve 3 asistlik performansla takımının galibiyetine önemli katkı sağladı. Ev sahibi ekipte Jaylen Brown, maçı 12 sayı, 9 ribaunt ve 3 asistle bitirirken, Payton Pritchard da 19 sayı, 4 asist ve 6 ribauntluk performans sergiledi.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 112-120

Boston Celtics-Toronto Raptors: 125-71

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 122-86

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 113-105

Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers: 110-122

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 112-117

  • Oklahoma City
  • Minnesota Timberwolves

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