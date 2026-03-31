İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4874
  • EURO
    51,0713
  • ALTIN
    6520.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Oklahoma City Thunder'dan tarihi başarı! Üst üste iki sezonda 60 galibiyet
Oklahoma City Thunder'dan tarihi başarı! Üst üste iki sezonda 60 galibiyet

NBA nefes kesen maçlara sahne oldu. Oklahoma City Thunder, sahasında Detroit Pistons'ı 114-110 yendi.

31 Mart 2026 Salı 10:23
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Detroit Pistons'ı uzatmada 114-110 mağlup etti.

Shai Gilgeous-Alexander'ın 47 sayı, 5 ribaunt, 3 asistle takıma liderlik ettiği Thunder'da Ajay Mitchell 14, Chet Holmgren 13 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Bu sezon ligde 60 maç kazanan ilk takım olan Thunder, tarihinde ilk kez üst üste iki sezonda 60 galibiyet almayı başardı.

Pistons'ta Paul Reed 21 sayı, 10 ribaunt, Javonte Green 19, Kevin Huerter 17 sayı kaydetti.

LEBRON JAMES, ABDUL-JABBAR'I YAKALADI

Los Angeles Lakers, sahasında karşılaştığı Washington Wizards'ı 120-101 yendi.

Lakers'ta LeBron James 21 sayı, 12 asist, 10 ribauntla "triple double" yaparken, Austin Reaves, Luke Kennard ve Jaxson Hayes 19'ar sayı kaydetti.

Play-off'lar dahil kariyerinde 1.228'inci galibiyete ulaşan LeBron James, NBA tarihindeki en fazla galibiyet rekorunda Kareem Abdul-Jabbar'a ortak oldu.

Wizards'ta Will Riley 20, Justin Champagnie 18 sayıyla maçı tamamladı.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'da banka soygunu: Silahlı saldırgan ortalığı birbirine kattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.