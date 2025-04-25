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Spor

Oklahoma City'den tarihi dönüş: Seride 3-0 öne geçti

NBA'de Oklahoma City Thunder, tarihi bir geri dönüşe imza attı. Thunder, bir ara 29 sayı geri düştüğü maçta deplasmanda Memphis Grizzlies'i 114-108 yenerek seride durumu 3-0 yaptı.

AA25 Nisan 2025 Cuma 10:20 - Güncelleme:
Oklahoma City'den tarihi dönüş: Seride 3-0 öne geçti
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Oklahoma City Thunder 29 sayı geriden gelip Memphis Grizzlies'i 114-108 yenerek seride 3-0 öne geçti.

NBA'de play-off'lara 3 maç ile devam edildi. Batı Konferansı 1. tur üçüncü maçında Thunder, deplasmanda Grizzlies ile karşı karşıya geldi. Konuk takım, ilk yarısını üstün tamamlayan ve bir ara farkı 29 sayıya kadar çıkartan rakibini 114-108 yenerek seride 3-0 öne geçmeyi başardı.

Memphis Grizzlies'te Ja Morant yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı.

Oklahoma City Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 31 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, Jalen Williams 26, Chet Holmgren ise 24 sayıyla öne çıktı.

Ev sahibi takımın en skorer ismi 28 sayı kaydeden Scotty Pippen Jr. oldu.

Toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın tur atlayacağı serinin dördüncü maçı yarın oynanacak.

SONUÇLAR:

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 108-114 (seri 0-3)

Detroit Pistons-New York Knicks: 116-118 (seri 1-2)

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 117-83 (seri 2-1)

  • Memphis Grizzlies
  • Oklahoma City Thunder

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