15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
Olaitan: Derbiden sonra kolay olmadı

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada gol atan Junior Olaitan, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Olaitan, derbi mağlubiyetinin ardından kazanmanın önemli olduğunu vurgulayarak her pozisyonda oynamaya hazır olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ15 Mart 2026 Pazar 22:39
Beşiktaş'ın Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 2-0 yendiği karşılaşmada siyah-beyazlı takımın ikinci golünü atan Junior Olaitan açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Junior Olaitan "Bizim için kolay bir maç olmadı derbiden sonra. Özellikle kaybetmeme serimiz vardı, kazanarak geliyorduk ve ardından bir mağlubiyet. Böyle bir maçın ilk yarısı da kolay olmadı. Kırmızı kart oldu ve istediğimizi yapamadık ilk yarıda. İkinci yarıda daha önde oynamaya başladık ve kazandık." dedi.

Junior Olaitan ayrıca "Ben bununla ilgili daha önce de söyledim. Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve her pozisyonda oynamaya hazır olmanız gerekiyor. Ben de kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Hocamıza da teşekkür ediyorum, bana güveniyor. Hangi pozisyon olursa olsun elimden geleni yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

