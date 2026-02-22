İSTANBUL 6°C / 4°C
  Olaitan: Göztepe'ye saygı duyduğum için içimden sevindim
Spor

Olaitan: Göztepe'ye saygı duyduğum için içimden sevindim

Eski takımı Göztepe'ye karşı gol atan Olaitan, saygısından dolayı sevinmediğini söyledi. Beninli oyuncu ayrıca galibiyetlerle Avrupa hedefini sürdürmek istediklerini belirtti.

22 Şubat 2026 Pazar 22:29
Olaitan: Göztepe'ye saygı duyduğum için içimden sevindim
Beşiktaş forması giyen Junior Olaitan, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Olaitan, "Benim için değişik bir maç oldu. İlk maçta Göztepe'de oynuyordum. Bugün burada, olmaktan mutlu olduğum yerdeyim. 4-0 kazandık. Bu galibiyetlerimize bu şekilde devam ederiz, üstüne koyarız. En azından Avrupa hedefine devam etmiş oluruz." dedi.

Junior Olaitan, sözlerine, "Hocamız çok tecrübeli. Ben bu pozisyonda milli takımda ve Fransa'da oynadım, sol kanatta. Topu içeri girip almamı, içeri girip çıkmamı, kanatta oynamam gerektiğini söyledi. Bunu da yapabildiysem mutluyum." diye devam etti.

Göztepe karşısında attığı gole sevinmemesi sorulan Olaitan, "Golü attığım için mutlu oldum tabii ki ama Türkiye'de beni kimse tanımıyordu. Bugün Beşiktaş'ın oyuncusu olduysam Göztepe'nin önemi büyük. Göztepe'ye saygı duyduğum için içimden sevindim, dışarı göstermedim. Göztepe'ye karşı yine gol atarsam yine içimden sevineceğim. Çünkü Göztepe'ye çok büyük saygım var." dedi.

