  • Olaitan özür diledi: Tüm sorumluluk benim
Junior Olaitan, Konyaspor maçında yaptırdığı penaltının ardından tüm sorumluluğu üstlendiğini belirterek taraftarlardan özür diledi.

HABER MERKEZİ6 Mayıs 2026 Çarşamba 00:23 - Güncelleme:
Türkiye Kupası'nda oynanan Konyaspor karşılaşmasında penaltıya sebebiyet veren Olatan, sosyal medya hesabından özür paylaşımı yayımladı.

İşte Olaitan'ın paylaşımları:

'Sevgili Beşiktaş ailesi,

Futbolda insanın aklında kalan anlar vardır ve bu da uzun süre aklımda kalacak anlardan biri.

Takım olarak her şeyimizi verdik. Birlikte mücadele ettik, birlikte çabaladık ve bu kulüp ve sizler için neler başarabileceğimize birlikte inandık. Bu yüzden, böylesine kritik bir anda yaptığım hatanın, finale ulaşma şansımızı kaybetmemize neden olduğunu bilmek çok acı veriyor.

Tüm sorumluluğu üstleniyorum. Hiçbir mazeretim yok. Sadece hayal kırıklığı ve takım arkadaşlarımı ve sizleri, taraftarları hayal kırıklığına uğrattığım için duyduğum gerçek bir pişmanlık var.

Bu armayı taşımak, hafife almadığım bir ayrıcalık. Sahaya her çıktığımda, gururla, özveriyle ve bu kulüp için her şeyimi verme niyetiyle çıkıyorum. Bu değişmeyecek. Aksine, bu an, daha güçlü bir şekilde geri dönme, gelişme ve sizin güveninizi boşa çıkarmama kararlılığımı daha da güçlendiriyor.

Hayal kırıklığınızı anlıyorum ve bunu hissetmeye hakkınız var. Tek isteğim, her zaman olduğu gibi bizimle ve benimle birlikte olmaya devam etmeniz. Desteğiniz, özellikle böyle anlarda, her şey demek. Hepiniz beni affedin ve özrümü kabul edin, çok üzgünüm ��

Öğreneceğiz.

Büyüyeceğiz. Ve birlikte tekrar mücadele edeceğiz.'

