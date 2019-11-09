23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.03
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Olay adam Diagne orayı da birbirine kattı

Belçika ekibi, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Senegalli golcüyü kadro dışı bıraktı ve satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın 1.2 milyon Euro'ya iki ay önce Club Brugge'e kiraladığı Diagne, Belçika'yı da birbirine kattı! Kaçırdığı penaltıyla 1-0 kaybettikleri PSG maçının kaderini çizen Senegalli golcü, Club Brugge taraftarınca istenmeyen adam ilan edildi.
 
Maç sonrası da takım arkadaşları ile yumruklaşan Diagne kadro dışı bırakıldı. Senegalli'nin vukuatları ise birden çok..
 
İmza töreninde bile sorun çıkaran, ligdeki Mouscron maçından sonra da hocasının uyarısına rağmen yedeklerin katıldığı idmana çıkmayan Diagne bu yüzden Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında kadroya bile alınmamıştı.
 
Artık bardağı taşıran Diagne için Club Brugge 13 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Senegalli de sezon sonu G.Saray'a geri dönecek.

Korkutan görüntü! Düzinelerce yılanın arasına oturdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gıda zehirlenmesini önlemek için ne yapılmalı? 

Gıda zehirlenmesini önlemek için ne yapılmalı? 

Boron piyasayı sildi süpürdü

Boron piyasayı sildi süpürdü

Devlet 1.3 milyon kişiye iş buldu

Devlet 1.3 milyon kişiye iş buldu

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Yeni dönem: Abur cubura turuncu etiket şartı geliyor

Yeni dönem: Abur cubura turuncu etiket şartı geliyor

Eli ve yüzüğü köpekbalığının karnından çıktı!

Eli ve yüzüğü köpekbalığının karnından çıktı!

Geleneksel yöntemlerle çıkarılıyor... Ahlat taşının zorlu yolculuğu

Geleneksel yöntemlerle çıkarılıyor... Ahlat taşının zorlu yolculuğu

Yüzyıllardır devam eden füme geleneği

Yüzyıllardır devam eden füme geleneği
 

POPÜLER HABERLER

İnanılmaz olay! Kedi bebeğin hayatını böyle kurtardı

İnanılmaz olay! Kedi bebeğin hayatını böyle kurtardı

Parkta buldu, ne olduğu bilinmiyor

Parkta buldu, ne olduğu bilinmiyor

Çin üretimi savaş uçağına Türkiye damgası

Çin üretimi savaş uçağına Türkiye damgası

Dünyanın en garip rekorları

Dünyanın en garip rekorları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA