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Spor

Olay transfer iddiası! Virgil van Dijk'a Galatasaray talip oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılı ekip Virgil van Dijk ile ilgileniyor.

Haber Merkezi29 Aralık 2024 Pazar 18:04 - Güncelleme:
Olay transfer iddiası! Virgil van Dijk'a Galatasaray talip oldu
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Tuttomercato'dan Ivan Cardia'nın haberine göre; Galatasaray, Liverpool'dan Virgil van Dijk ile ilgileniyor.

Sarı kırmızılı takımın, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hollandalı stoperi kadrosuna katmak için şimdiden harekete geçtiği iddia edildi.

OCAKTA BİTİRMEK İSTİYOR

Haberde ayrıca, Galatasaray yönetiminin oyuncuyu kış transfer döneminde bitirmek için uğraştığı da yazıldı.

CİDDİ BİR MAAŞ TEKLİFİ YAPACAK

Yıldız stoperi bedelsiz kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılıların, Hollandalı oyuncuya ciddi bir maaş teklifi yapmayı planladığı aktarıldı.

Galatasaray, Virgil van Dijk ile birlikte PSG'den Milan Skriniar'ı da listesinde bulunduruyor. Dursun Özbek ve yönetiminin, iki oyuncudan birini bitirmeye çalıştığı kaydedildi.

33 yaşındaki savunmacı, bu sezon 23 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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