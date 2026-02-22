İSTANBUL 10°C / 6°C
Spor

Olaylı Belgrad derbisini kazanan Kızılyıldız

Sırbistan'da oynanan Belgrad derbisinde Kızılyıldız, Partizan'ı 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Tribünlerde çıkan meşale yangını nedeniyle maç kısa süreliğine durdu.

22 Şubat 2026 Pazar 23:58
Olaylı Belgrad derbisini kazanan Kızılyıldız
Sırbistan Süper Ligi'nde oynanan Belgrad derbisinde, kazanan taraf Partizan'ı 3-0 yenen Kızılyıldız oldu.

Kızılyıldız'ın sahası Rajko Mitic Stad'ında oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekip 45+5'de Vasilije Kostov ile öne geçti.

Maçın geri kalanında oyun üstünlüğünü bırakmayan Kızılyıldız, 56. dakikada Marko Arnautovic ve 77. dakikada Aleksandar Katai'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Ligde oynanan 24 maçın ardından Kızılyıldız, 57 puanla liderliğini korurken Partizan, 53 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Bu arada Partizanlı taraftarlar maçın ikinci yarısının başında tribünlerde meşale yaktı. Meşaleler nedeniyle stadın koltukları yandı.

Güvenlik ve itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesiyle ara verilen karşılaşma, kısa süre sonra tekrar başladı.

  • Kızılyıldız
  • Partizan
  • Belgrad derbisi

Popüler Haberler
