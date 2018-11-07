Olaylı derbinin ardından disipline sevk edilen isimlerin alacağı cezalar ortaya çıktı

İşte Galatasaray ve Fenerbahçeli oyuncuların alabileceği cezalar:

İnternet sitesinden başkan sorumlu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de, kulüp internet sitesine yapılan açıklamalardan dolayı PFDK’ya sevk edildi. Cengiz’in ya 45 ile 120 gün arasında hak mahrumiyeti cezası alacağı ya da ihtar, para cezası, en fazla 120 gün hak mahrumiyeti cezasıyla karşı karşıya kalacağı dile getirildi. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ise sahaya girmesi ve sportmenliğe aykırı açıklaması nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

FATİH TERİM - 6 ile 14 karşılaşma arası kulübeye giriş yasağı

Maçın hakemine yönelik “hakaret ve tehdidi” ile “sportmenliğe aykırı açıklamaları” yüzünden iki farklı suçlamayla karşı karşıya kalan Fatih Terim’in toplamda 6 ile 14 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı alabileceği belirtildi.

HASAN ŞAŞ - 5 ile 10 karşılaşma arası kulübeye giriş yasağı

Antenör Hasan Şaş da “saldırı”dan Disiplin’lik oldu. Şaş’ın bu suçlamadan dolayı 5 ila 10 maçlık bir soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı alması bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda kırmızı kart gören Ndiaye ile Caner Erkin gibi görüntülerden disiplin müfettişlerine yakalanan Donk ile Rodrigues’in de saldırı suçuyla PFDK’ya sevk edildiği, bunların da 5 ile 10 maç arasında cezayla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

RYAN DONK: 5 ile 10 karşılaşmada müsabakadan men

RODRIGUES: 5 ile 10 karşılaşmada müsabakadan men

NDIAYE: 5 ile 10 karşılaşmada müsabakadan men

Sarı kart cezası nedeniyle derbide forma giyemeyen Mariano ise cezası sırasında akredite alana girmesinden dolayı para cezası alacak.

Fenerbahçeliler de ‘saldırı’dan!

Derbide kırmızı kart gören Fenerbahçeli Jailson ile Soldado da Galatasaraylı futbolcular gibi “saldırı” eyleminden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun karşısına çıkacak. İki futbolcunun da 5 ila 10 maç arasında ceza alabileceği belirtildi. Sarı-lacivertlilerde de görevlilerden Bülent Ataş ile Ali Bozan’ın da PFDK’ya sevki yapıldı.

JAILSON: 5 ile 10 karşılaşmada müsabakadan men

SOLDADO: 5 ile 10 karşılaşmada müsabakadan men

Belhanda neden yok?

Olaylarda aktif olarak görülen Galatasaraylı Belhanda’nın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na neden sevk edilmediği de merak konusu oldu. Çünkü sarı-kırmızılı futbolcu, olaylardan dolayı hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Dolayısıyla cezasını hakemin vermiş olması, sarı-kırmızılı oyuncunun daha fazla ceza almasını engelledi.

İndirim olur mu?

Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK’ya gönderilen futbolcular için düşünülen suçların indirimi de mümkün... Bunun bir yolu, haksız tahrik... Bu durumda cezalar üçte bire kadar inebilir. İkinci yol da, PFDK’nın üzerlerine atılı bulunan eylemleri başka bir suçla değerlendirmesi... Örneğin, saldırı değil kavga.

Hangi maçlarda infaz edilecek?

PFDK’ya sevk edilen Galatasaraylılar alt limitten 5 maçla cezalandırılırsa, 4 lig maçı ve Türkiye Kupası’ndaki 5. tur ilk maçlarında forma giyemeyecek. Dolayısıyla cezalılar, ligde, Kayseri, Atiker Konya, Beşiktaş ve Çaykur Rize maçlarıyla bir kupa eşleşmesinde görev yapamayacak.

(Skorer)