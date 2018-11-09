Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ceza alan isimler hangi maçları kaçırıyor?
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası ağır oldu. İşte ceza alan isimlerin kaçıracağı maçlar…
PFDK, olaylı derbinin cezalarını açıklarken Galatasaraylı ve Fenerbahçe'den ceza alan isimler ligde bu maçları kaçırıyorlar.
Fatih Terim: Kayserispor, Konyaspor, Beşiktaş, Rizespor, Başakşehir ve 2 kupa maçı
Hasan Şaş: Kayserispor, Konyaspor, Beşiktaş, Rizespor, Başakşehir, Sivasspor ve 2 kupa maçı
Ryan Donk: Kayserispor, Konyaspor, Beşiktaş, Rizespor ve 2 kupa maçı
Badou Ndiaye: Kayserispor, Konyaspor, Beşiktaş ve 2 kupa maçı
Garry Rodrigues: Kayserispor, Konyaspor, 1 kupa maçı
Jailson: Alanyaspor, Trabzonspor, Kasımpaşa ,Akhisarspor, Erzurumspor , Antalyaspor ve 2 kupa maçı
Soldado: Alanyaspor, Trabzonspor, Kasımpaşa ,Akhisarspor ve 2 kupa maçı
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