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Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ceza alan isimler hangi maçları kaçırıyor?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası ağır oldu. İşte ceza alan isimlerin kaçıracağı maçlar…

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PFDK, olaylı derbinin cezalarını açıklarken Galatasaraylı ve Fenerbahçe'den ceza alan isimler ligde bu maçları kaçırıyorlar.

Fatih Terim: Kayserispor, Konyaspor, Beşiktaş, Rizespor, Başakşehir ve 2 kupa maçı

Hasan Şaş: Kayserispor, Konyaspor, Beşiktaş, Rizespor, Başakşehir, Sivasspor ve 2 kupa maçı

Ryan Donk: Kayserispor, Konyaspor, Beşiktaş, Rizespor ve 2 kupa maçı

Badou Ndiaye: Kayserispor, Konyaspor, Beşiktaş ve 2 kupa maçı

Garry Rodrigues: Kayserispor, Konyaspor, 1 kupa maçı

Jailson: Alanyaspor, Trabzonspor, Kasımpaşa ,Akhisarspor, Erzurumspor , Antalyaspor ve 2 kupa maçı

Soldado: Alanyaspor, Trabzonspor, Kasımpaşa ,Akhisarspor ve 2 kupa maçı

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