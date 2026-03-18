2025 Afrika Kupası final maçına yaşanan olaylar damgasını vurmuştu. Senegal, bir süre sahadan çekildiği maçın ardından kupaya uzanmıştı. Olaylı karşılaşmanın ardından karar verildi. Afrika Kupası şampiyonluğu el değiştirdi.

Fas, Senegal'in sahadan çekildiği Afrika Uluslar Kupası finalinin 3-0'lık hükmen galibi ilan edildi.

SENEGAL'İN ŞAMPİYONLUĞU İPTAL EDİLDİ

CAF Temyiz Kurulu, Senegal'in 2025 Afrika Kupası'ndaki şampiyonluğunu iptal etti.

Afrika Uluslar Kupası finalinde sahadan çekilen ve daha sonrasında sahaya tekrar dönerek şampiyon olan Senegal'in Fas karşısında 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verildi.

Fas, Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonu sayılacak.