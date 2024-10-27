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Spor

Olaylı kongre sona erdi! Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edilmedi

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda 01.06.2023 – 03.12.2023 tarihleri arasındaki Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, mali ve idari açıdan oy çokluğuyla ibra edilmedi. İşte detaylar...

27 Ekim 2024 Pazar 17:32 - Güncelleme:
Olaylı kongre sona erdi! Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edilmedi
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Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.

KONGREDE SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Beşiktaş'ın eski Başkanı Ahmet Nur Çebi, kongreye katıldı ve üyeler tarafından tepki gördü.

İki grubun birbirine karşılık vermesi sonrası salonda arbede çıktı.

Yumruklaşmanın yaşandığı kavgada sandalyeler havada uçuştu. Diğer kongre üyelerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

İBRA EDİLMEDİ

1 Haziran 2023 - 3 Aralık 2023 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulu, idari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edilmedi.

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