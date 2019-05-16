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Olaylı kupa finali sonrası iki takım da PFDK'da

Galatasaray ve Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"1- AKHİSARSPOR Kulübü'nün 15.05.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "7 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 5/3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AKHİSARSPOR Kulübü idarecisi İBRAHİM EVREN ACAR'ın aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 16.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AKHİSARSPOR Kulübü futbolcusu HUGO MIGUEL DE ALMEIDA COSTA LOPES'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 16.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AKHİSARSPOR Kulübü futbolcusu GÜRAY VURAL'ın müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 16.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AKHİSARSPOR Kulübü futbolcusu CANER OSMANPAŞA'nın müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 16.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AKHİSARSPOR Kulübü atletik performans uzmanı CEM KAVÇAK'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 16.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AKHİSARSPOR Kulübü görevlisi ALİ YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 16.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AKHİSARSPOR Kulübü görevlisi ZEKERİYA GÜNEŞ'in aynı müsabakadaki ""hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 16.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 15.05.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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