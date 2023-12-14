İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2023 Perşembe / 2 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0139
  • EURO
    31,7768
  • ALTIN
    1897.97
  • BIST100
    7672.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Olaylı maçın raporu ortaya çıktı! İşte yaşananların perde arkası
Spor

Olaylı maçın raporu ortaya çıktı! İşte yaşananların perde arkası

Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü maçının ardından yaşanan olayların raporu ortaya çıktı. Saldırının ardından soyunma odasına giden hakemlere Faruk Koca'nın hakaretlerde bulunduğu ve 'Buradan çıkamayacaklar' diye bağırdığı açığa çıktı. İşte detaylar...

14 Aralık 2023 Perşembe 13:48 - Güncelleme:
Olaylı maçın raporu ortaya çıktı! İşte yaşananların perde arkası
ABONE OL

2 kırmızı kartın çıktığı Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya dalarak hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaşanan skandal Türk futbolunu derinden sarstı. Olaylı maçın raporu da ortaya çıktı.

DEPREM ETKİSİ YARATTI

Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya dalarak 2 avanesiyle birlikte hakem Halil Umut Meler'i hastanelik eden Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, skandal olay Türk futbolunda deprem etkisi yarattı.

SAHA KOMİSERİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Futbolda taşları yerinden oynatan olayın ardından bir önemli gelişme daha yaşanırken, NTV karşılaşmanın saha komiseri raporuna ulaştı.

KARARI ETKİLEYEBİLECEK BİLGİLER

Saha içinde yaşananlar kameralara anbean yansırken, rapor olayların koridorlarda da devam ettiğini ortaya koydu. Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile ilgili verilecek kararlar için de bağlayıcı niteliği bulunan bu raporda saha dışında yaşananlar saniye saniye yer aldı.

"BURADAN ÇIKAMAYACAKLAR" DİYE BAĞIRDI

Raporda hakem Halil Umut Meler'in Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına beraberindeki 2 kişinin ise tekmelerine maruz kaldığına yer verilirken, esas dikkat çeken nokta ise koridorlarda yaşananları gözler önüne sermesi oldu. Hakemler içeri girdikten sonra tribünlerden yabancı cisimlerin atıldığı, hakemlerin soyunma odalarına girdikten sonra koridora gelen Faruk Koca'nın hakaretlerde bulunduğu ve "Buradan çıkamayacaklar" ifadesini kullandığı da rapora yansıdı.

MELER'E İLK MÜDAHALE RİZE DOKTORUNDAN

Raporda Çaykur Rizespor kulübü doktorunun hakem soyunma odasına gelerek hakem Halil Umut Meler'e ilk müdahaleyi yaptığı ve bu müdahalenin ardından da Meler'in ambulansla hastaneye kaldırıldığı bilgisi de yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.