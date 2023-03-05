Olaylı maçta Bursaspor, Amedspor'u yendi

Bursa ekibi ile Diyarbakır temsilcisinin Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı maç öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Amed Sportif Faaliyetler takım otobüsünün stada geldiği güzergahta bazı taraftarlar toplanınca, gerginlik yaşandı.

Stada gelen ve zemini kontrol için sahaya çıkan Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcuları ile Bursasporlu futbolcular arasında tartışma çıktı. Güvenlik güçleri ve yetkililer, tarafları sakinleştirdi.

Maçın ilk düdüğü çaldıktan sonra tribünden atılan maddeler nedeniyle karşılaşma zaman zaman durdu.

Müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip, Çağatay Yılmaz'ın 28. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. 81. dakikada ise yine Bursasporlu Enver Cenk Şahin fileleri havalandırarak farkı 2'ye yükseltti.

Amed Sportif Faaliyetler, Mehmet Gürkan Özkan'ın 89. dakikadaki golüyle farkı 1'e düşürse de maçtan Bursaspor 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından iki takım futbolcuları arasında yine gerginlik oldu. Takımların soyunma odasına gittiği sırada saha atlayan bir kişi ile Amed Sportif Faaliyetler'den iki futbolcu arasında arbede yaşandı.

Soyunma odası koridorlarında da Amed Sportif Faaliyetler'den bazı futbolcular ile özel güvenlik görevlileri arasında itişmeler oldu. Polis ekiplerinin araya girmesiyle taraflar yatıştırıldı.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Çağrıcan Pazarlıklı xx, Akın Karabacak xx

Bursaspor: Deniz Aydın xx, Furkan Emre Ünver xx, Eren Tunalı xx, Ertuğrul Kurtuluş xx, Kubilay Sönmez xx, Hasan Ayaroğlu xx, Bilal Güney xx, Enver Cenk Şahin xxx, Özer Hurmacı xx (Emre Tepegöz dk. 39 xx), Hasan Sabri Karaca xx (Berat Altındiş dk. 73 x), Çağatay Yılmaz xxx

Yedekler: Canberk Yurdakul, Baran Karagöz, Ömer Görgüc, Barış Dalkıran, Samet Bozkurt, Mustafa Genç, Hamza Baran Arıkan

Teknik Direktör: İsmail Ertekin

Amed SF: Cantuğ Temel x, Hüseyin Güngör xx, Oğuz Çetinkaya x (Anıl Şahin dk. 46 xx), Eyüpcan Delibalta x, Kerem Çağatay x, Serdar Eylik x (Ömer Bozan dk. 46 xx), Mehmet Alaeddinoğlu x, Muhammet Raşit Yöndem x, Mansur Çalar x (Çekdar Orhan dk. 61 x), Okan Deniz x, Yasin Abdioğlu x (Gürkan Öztürk dk. 46 xx)

Yedekler: Erdi Yokuşlu, Cenk Kaplan, Abdussamed Karnuçu, Halit Çokyaşar, Taner Gümüş, Cengiz Ötkün

Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım

Goller: Çağatay Yılmaz (dk. 29), Enver Cenk Şahin (dk. 81) (Bursaspor), Gürkan Öztürk (dk. 89) (Amed)

Sarı kartlar: Mansur Çalar, Eyüpcan Delibalta (Amed Sportif Faaliyetler), Bilal Güney, Özer Hurmacı, Emre Tepegöz (Bursaspor)