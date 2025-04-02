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Spor

Olaylı NBA maçının cezaları belli oldu!

NBA yönetimi, Minnesota Timberwolves ile Detroit Pistons arasında oynanan maçta yaşanan arbede sonrası cezaları duyurdu.

HABER MERKEZİ2 Nisan 2025 Çarşamba 13:12 - Güncelleme:
Olaylı NBA maçının cezaları belli oldu!
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NBA, Minnesota Timberwolves ile Detroit Pistons arasında oynanan ve saha içinde gerilimin tırmandığı maçın ardından cezaları açıkladı.

Olay, 30 Mart'ta Target Center'da Timberwolves'un 123-104 kazandığı maçın ikinci çeyreğinde başladı. Ron Holland II'nin Naz Reid'e yaptığı savunma faulünün ardından Reid, Holland'ı işaret ederek üzerine yürüdü. Bunun üzerine Holland, Donte DiVincenzo'yu itti. DiVincenzo da karşılık olarak Holland'ı göğsünden iterek olayın büyümesine neden oldu. Üç oyuncu, yaşanan arbede sırasında seyirci tribünlerine düştü.

Isaiah Stewart ve Marcus Sasser da kavgaya dahil olarak DiVincenzo ve Reid'i itince olay daha da büyüdü. Maçın hakemleri, beş oyuncuya da teknik faul vererek oyundan ihraç etti.

NBA yönetimi, cezaları açıklarken Stewart'ın geçmişteki sportmenlik dışı hareketlerinin de ceza süresinde etkili olduğunu belirtti.

Isaiah Stewart: 2 maç men

Donte DiVincenzo: 1 maç men

Ron Holland II: 1 maç men

Naz Reid: 1 maç men

Marcus Sasser: 1 maç men

  • Detroit Pistons
  • Minnesota Timberwolves

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