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Spor

Olcay Çakır Turgut yuvasına geri döndü

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe eski oyuncusu Olcay Çakır Turgut'u renklerine yeniden bağladı.

AA26 Temmuz 2024 Cuma 16:43 - Güncelleme:
Olcay Çakır Turgut yuvasına geri döndü
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, eski oyuncusu Olcay Çakır Turgut'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2010-16 ve 2019-23 yıllarında çubuklu formamızı başarıyla terleten, kadın basketbolda tarihimizin ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandığımız 2022-23 sezonunda kupayı kaldıran takım kaptanı Olcay Çakır Turgut ile 1 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Fenerbahçeliliği ve sarı-lacivert renklere olan aidiyetiyle kulübümüz ile özdeşleşmiş Olcay Çakır Turgut'a ailemize ve evine hoş geldin diyor, çubuklu forma ile nice başarılar diliyoruz." denildi.

Milli oyuncu, geçen sezonu İspanya'nın Perfumerias Avenida takımında tamamladı.

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