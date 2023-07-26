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Spor

Olcay Şahan, Ankaraspor'da!

TFF 2. Lig takımı Ankaraspor, daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor formaları da giyen 36 yaşındaki Olcay Şahan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

26 Temmuz 2023 Çarşamba 19:54 - Güncelleme:
Olcay Şahan, Ankaraspor'da!
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TFF 2. Lig Beyaz Grup takımı Ankaraspor'dan yeni bir transfer hamlesi geldi.

Ankaraspor, daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor formaları da giyen 36 yaşındaki Olcay Şahan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Ankaraspor'umuza Hoş Geldin Olcay Şahan! Ankaraspor'umuz, son olarak Afyonspor forması giyen Olcay Şahan ile resmi sözleşme imzaladı. Olcay Şahan'a hoş geldin dileklerimizi iletiyor, armamız altında nice başarılar yaşamasını temenni ediyoruz."

OLCAY ŞAHAN KİMDİR?

Altyapı eğitimini Almanya'da alan Olcay Şahan, Beşiktaş ile başladığı Türkiye kariyerinde; Trabzonspor, Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Afyonspor formaları giydi.

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