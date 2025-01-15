İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2025 Çarşamba / 16 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5121
  • EURO
    36,8326
  • ALTIN
    3064.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Olcay Şahan: Bizim hedefimiz maç maç ilerlemek
Spor

Olcay Şahan: Bizim hedefimiz maç maç ilerlemek

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, 18 Ocak Cumartesi günü deplasmanda İnegölspor ile oynayacakları karşılaşmayı değerlendirerek, ikinci yarıya bir başlangıç yapmak istediklerini ifade etti.

IHA15 Ocak 2025 Çarşamba 14:59 - Güncelleme:
Olcay Şahan: Bizim hedefimiz maç maç ilerlemek
ABONE OL

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ligin ilk devresini 35 puanla 3. sırada tamamlayan Altınordu, bu süreçte 10 galibiyet, 5 beraberlik alırken, sadece 2 kez kaybetti. Teknik Direktör Olcay Şahan yönetimindeki kırmızı-lacivertliler, 18 Ocak Cumartesi günü İnegölspor ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. İzmir ekibinde Teknik Direktör Olcay Şahan, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Antalya kampının gayet güzel geçtiğini hatırlatan Şahan, "Kampımız çok güzel ve verimli geçti. Gereken çalışmaları kampta yaptık. Önceliklerimizden birisi kampımızı sakatlık olmadan tamamlamaktı. Yine kampımıza alt yapıdan oyuncularımızı da aldık ve onların son durumunu gördük. Cumartesi günü deplasmanda İnegölspor ile oynayacağımız karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyoruz" dedi.

"MAÇ MAÇ İLERLİYORUZ"

Genç teknik adam, lig hedefi konusunda da "Bizim hedefimiz maç maç bakmak. Öncelikli hedefimiz şu anda zorlu İnegöl deplasmanından üç puanla dönmektir. Bizim için ilk hedef deplasmandan galibiyetle dönmektir. Sezon başında belirlemiş olduğumuz hedefe doğru ilerleyeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.