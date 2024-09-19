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Spor

Olcay Şahan: Çok çalışarak sezon sonunda istediğimiz hedefe ulaşacağız

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, takımına güvendiğini ve sezon sonunda ligi hedefledikleri konumda bitireceklerini dile getirdi.

IHA19 Eylül 2024 Perşembe 10:15 - Güncelleme:
Olcay Şahan: Çok çalışarak sezon sonunda istediğimiz hedefe ulaşacağız
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezona iddialı bir giriş yaparak 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Altınordu, topladığı 7 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor. İzmir ekibinde teknik direktör Olcay Şahan da kulübün resmi sitesine değerlendirmelerde bulundu. Isparta 32 Spor önünde haklı bir galibiyet aldıklarını ifade eden Şahan, "Rakibi de tebrik ediyorum, gayet güzel bir maç oldu. Bizim adımıza ise her geçen gün daha da uyum sağlıyoruz. İstediğimiz oyun felsefesi doğrultusuna oynadık ve sahadan hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Artık bu maçı unutup önümüzdeki maça konsantre olacağız. Pazar günü de deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.

"TAKIMDAKİ REKABET GÜZEL"

Futbolcularının çalışmasından ve sahada ortaya koyduğu performanstan oldukça memnun olduğunun altını çizen Olay Şahan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbolcularımın antrenmanlar ve maçlarda ortaya koyduğu futbol beni çok mutlu ediyor. Tüm oyuncularım kendini geliştiriyor, bu durum teknik heyet olarak bizi mutlu ediyor. Maçlarda sonradan oyuna giren futbolcularımız çıkanları aratmıyor. Takım içindeki rekabetin artmasından dolayı çok mutuyum. Çok çalışarak sezon sonunda istediğimiz hedefe ulaşacağız."

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