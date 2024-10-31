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Spor

Olcay Şahan: Deplasmanda galip gelmek istiyoruz

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında deplasmanda Batman Petrolspor'u mağlup ederek yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

IHA31 Ekim 2024 Perşembe 09:50 - Güncelleme:
Olcay Şahan: Deplasmanda galip gelmek istiyoruz
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Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında Batman Petrolspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan da hem Batman maçını hem de geçtiğimiz hafta oynadıkları Fethiyespor müsabakasını kulüp televizyonuna değerlendirdi. Genç teknik adam, "Fethiyespor maçında çok iyi oynadık diyemeyiz. Pozisyonlara girdik, berabere kaldık. Daha iyi yapmamız gereken şeyleri gördük. İlk defa geriye düştüğümüz bir maçı oynadık; sonrasında oyun üstünlüğünü ele alıp öne geçtik ama maalesef bu yetmedi. Uzun lig maratonunda bunlar her zaman olacaktır. İnişleri çıkışları tüm takımlar yaşayacak. Önemli olan iniş sürecinin kısa sürüp hemen tekrar çıkış sürecine girmektir. Şu anda takımım adına her şey olumlu gidiyor" dedi.

"DOLU TRİBÜNLER ÖNÜNDE OYNAYACAĞIZ"

Pazar günü Batman'da dolu tribünler önünde oynayacaklarını ve bunu takımın ilk kez yaşayacağını dile getiren Olcay Şahan, "Rakip de sezona iyi başladı. Taraftarları da onlara büyük destek veriyor. Bizim oyuncularımız için de iyi bir şey olacak; ilk kez fazla bir taraftar önünde mücadele edeceğiz. İki takım da sezona iyi başladı. Orada güzel bir maç bizi bekliyor. Galip gelip yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

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